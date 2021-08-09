На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили в понедельник Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки были зафиксированы в 04:48 по бакинскому времени в 31 километре от станции Гала.

Магнитуда подземных толчков составила 3,6, очаг залегал на глубине 63 километров.