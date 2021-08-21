В Лерикском районе горит лес
БАКУ /Trend/ - В труднодоступной лесной местности Лерикского района вспыхнул пожар, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-секретаря министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ираду Ибрагимову.
"В настоящее время местные структуры министерства, сотрудники Госслужбы противопожарной охраны МЧС занимаются тушением пожара", - сказала Ибрагимова.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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