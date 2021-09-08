Пенитенциарная служба Минюста Азербайджана обнародовала причину смерти экс-главы ИВ Агстафинского района

БАКУ /Trend/ - Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана распространила информацию в связи со смертью бывшего главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева.

Как передает в среду Trend со ссылкой на Службу, бывший глава ИВ Агстафинского района Гулиев Низамеддин Магомед оглу, приговоренный решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 02.08.2021 года к девяти годам заключения, восьмого сентября скончался в медучреждении, где проходил лечение.

Сообщается, что в последние дни у Гулиева наблюдалась повышенная температура на уровне 37.1–37.4 градуса, и в связи с этим он был привлечен к необходимым обследованиям, включая прохождение теста на коронавирус. Результат теста оказался негативным, однако, несмотря на это, он получал профилактическое лечение.

Из-за внезапного ухудшения состояния здоровья Гулиев седьмого сентября был обследован с использованием компьютерной томографии, в результате чего у него были выявлены признаки вирусной пневмонии легких (симптом «матового стекла»), и ему был поставлен диагноз «Коронавирус COVID-19». Больной был немедленно помещен с применением соответствующих медицинских протоколов в Гянджинскую городскую больницу модульного типа.

Несмотря на проведенные интенсивные лечебные мероприятия, Низамеддин Гулиев (1954 года рождения), страдающий артериальной гипертонией, хроническим заболеванием сердца, сахарным диабетом и алиментарным ожирением, скончался в медучреждении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)