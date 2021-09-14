Состояние Ягуба Зуруфчу оценивается как критическое
Происшествия 14 сентября 2021 16:28 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, заразившегося коронавирусом и госпитализированного в медучреждение "Ени Клиника", оценивается как критическое.
Как сообщили во вторник Trend в медучреждении, у Зуруфчу резко упало артериальное давление.
"Для восстановления давления принимаются все возможные меры. Состояние заслуженного артиста оценивается как критическое", - сказали в медучреждении.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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