Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении врачей за подделку COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями врачей ряда медучреждений, предоставлявших непривитым гражданам в обмен на денежные суммы сертификат о вакцинации от COVID-19 и фальшивые справки для их представления в различные структуры, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Так, в результате следственно-оперативных мер было установлено, что врач-терапевт 20-й городской поликлиники Баку Гюнай Гусейнова и Наиля Мусаева, работавшая в этом учреждении медсестрой, а также акушер-гинеколог Мехтиабадского центра здоровья семьи Центральной больница Абшеронского района Эсмира Худаярова, врач-терапевт Центральной железнодорожной больницы Басти Бехбудова и специалист по рекламе фирмы "Paşa-K" Илаха Гулиева, войдя в сговор, предоставили более 100 гражданам в Баку в обмен на денежные суммы в размере 200-250 манатов поддельные COVID-паспорта и фальшивые справки.

Оперативно-следственные меры по данному делу продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)