Минобороны опровергло утверждения о подрыве на мине солдата азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждение о том, что солдат азербайджанской армии якобы подорвался на противопехотной мине в Ходжавендском районе.

Как сообщили во вторник Trend в оборонном ведомстве, 21 сентября в направлении Ходжавендского района не было зафиксировано какого-либо взрыва.

"В подчиненных министерству воинских частях нет военнослужащего по имени Набиев Самир Сахиб оглу, который упоминается в распространенной информации.

Призываем СМИ и пользователей социальных сетей не распространять ложную и неуточненную информацию", - сказали в министерстве.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)