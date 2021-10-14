В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 14 октября в 20:28 в Билясуварском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Магнитуда подземных толчков составила 3, очаг залегал на глубине 33 километров. Землетрясение не ощущалось.
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