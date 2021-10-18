За 9 месяцев 2021 года в ДТП в Азербайджане погибли более 500 человек

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев 2021 года в Азербайджане произошли 1711 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 504, травмы различной степени тяжести получили 1043 человека.

Об этом в понедельник сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

По его словам, в сравнении с данными аналогичного периода прошлого года количество ДТП выросло на 26 (+2,3%), получивших травмы – на 20 человек (+2%), а количество погибших осталось неизменным – 504 человека: «Анализ показал, что 1130 (96,5%) из общего числа ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Это управление транспортными средствами на высокой скорости (475), выезд на «встречку» и обгон (360), проезд на перекрестках (116), управление транспортом в нетрезвом состоянии (14). За 9 месяцев текущего года зарегистрированы 483 случая наездов на пешеходов (41,2% от общего числа ДТП)».

Пириев добавил, что в 395 случаях это были столкновения автомобилей, 110 - наезд на препятствие. 39 из числа погибших в ДТП 504 человек были лицами до 16 лет. Также среди погибших 102 женщины.

(Перевод: Кямаля Сеидова)