Пресечена попытка нарушения морской госграницы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 16 октября около 23:00 обнаружила и взяла под контроль три неизвестные цели, движущиеся с южного направления Каспия и вошедшие в воды Азербайджана с продолжением движения на север, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу.

Для задержания неизвестных плавсредств, вошедших в азербайджанские воды, на место были отправлены погранично-сторожевые суда, которые пресекли их движение. После предупредительного выстрела нарушители выбросили за борт груз и покинули воды Азербайджана.

Во время осмотра извлеченного из воды груза были обнаружены 23 780 пачек сигарет на сумму около 100 тысяч манатов.

Ведется следствие.

(Перевод: Кямаля Сеидова)