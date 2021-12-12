Три человека погибли в ДТП в Дагестане
Три жителя Дагестана, в том числе несовершеннолетний, погибли в результате ДТП, которое произошло на трассе в Карабудахкентском районе. Об этом сообщили ТАСС в МВД по региону, передает Trend.
"Сегодня, около 19:00, в Карабудахкентском районе Республики Дагестан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia Rio и Камаз. По предварительным данным, погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле, среди них один несовершеннолетний", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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