В Агдаме трактор подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 13:00 трактор, управляемый жителем Огузского района Ахмедом Идрисовым, работником одной из компаний, занимающейся дорожно-строительными работами вокруг реки Хачинчай на территории освобожденного села Баш Гарвенд Агдамского района, подорвался на противотанковой мине, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

"К счастью, никто не пострадал. По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование", - сообщили в МВД.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)