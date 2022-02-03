На месте взрыва в Евлахе обнаружено еще 17 кассетных бомб - МВД

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана распространило сообщение о взрыве в Евлахе, в результате которого погиб пастух, передает Trend.

В сообщении отмечается, что проведены соответствующие мероприятия по факту гибели 1 февраля на пастбище «Ширинбулаг» на территории поселка Аран Евлахского района жителя Дашкесанского района Исмаила Микаилова в результате взрыва обломка кассетной бомбы, выпущенной врагом во время Отечественной войны.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники Евлахского РУП и районной прокуратуры обнаружили и обезвредили еще 17 неразорвавшихся кассетных бомб, говорится в сообщении МВД.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)