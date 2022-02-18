Манаф Агаев и сопровождавший его бизнесмен арестованы на 15 суток

БАКУ /Trend/ - Задержаны певец Манаф Агаев и бизнесмен Санан Гусейнов, незаконно посетившие освобожденный Физулинский район.

Как сообщили Trend в МВД, протоколы на них направлены в суд.

По решению Ясамальского районного суда Манаф Агаев и Санан Гусейнов арестованы на 15 суток.

Отметим, что 17 февраля за незаконное посещение освобожденных территорий был задержан певец Манаф Агаев. Расследование по данному факту было начато после распространения в социальных сетях видео о незаконном посещении Агаевым освобожденных территорий.

После того как было установлено, что Манаф Агаев и Санан Гусейнов находятся в Баку, их вызвали в отделение полиции. В ходе расследования было установлено, что они проникли на освобожденные территории незаконно, без соответствующего разрешения.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)