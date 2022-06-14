Возбуждено уголовное дело в связи со смертью военнослужащего в Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате удара током военнослужащего в N-ской воинской части в Кяльбаджаре.

Как сообщили Trend в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником или должностным лицом своего служебного долга вследствие недобросовестного или небрежного отношения к своему служебному долгу, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР, назначены экспертизы и проведены другие следственные действия.

Расследование продолжается и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства, сказали в Военной прокуратуре.

(Перевод: Нубар Кулузаде)