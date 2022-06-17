Идет расследование минного инцидента в Джебраиле – прокуратура

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рухин Велиев, 1991 года рождения, получил различные телесные повреждения в результате взрыва мины, произошедшего около 09:00 17 июня 2022 года.

Как сообщили Trend в пятницу в прокуратуре Джебраильского района, сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту взрыва мины в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)