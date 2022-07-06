Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на кяльбаджарском направлении - минобороны

БАКУ /Trend/ - Ночью 5 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)