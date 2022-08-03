Стали известны имена пострадавших при взрыве в Хырдалане

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в городе Хырдалан в Абшеронском районе, сообщает в среду Trend.

При взрыве пострадали следующие лица:

- Гасанзаде Джавид Заур оглу (1981 г.р.) и Ахмедов Орхан Фархад оглу (1986 г.р.). Они помещены в Ожоговый центр с термическими ожогами 2 и 3 степеней головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей.

- Ахмедов Фуад Бейоглан оглу (1991 г.р.), его состояние оценивается как средней степени тяжести. Поступил в Клинический медицинский центр с диагнозом "отравление продуктами неполного сгорания".

- Нуру Нурлан Яшар оглу (1997 г.р.), его состояние оценивается как удовлетворительное. Выписан домой после оказания помощи в амбулаторных условиях с диагнозом "баротравма".