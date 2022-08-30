Прокуратура распространила информацию о разрыве мины в Губадлы

БАКУ /Trend/ - 30 августа около 10 часов на территории освобожденного от оккупации Губадлинского района взорвалась противопехотная мина. В результате взрыва получил легкие телесные повреждения сапер-кинолог Гусейнов Наджмеддин Абдулла оглу (1984 года рождения).

Как сообщили Trend в прокуратуре Губадлинского района, сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, произведены другие процессуальные действия.

Проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)