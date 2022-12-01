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Военнослужащий ГПС Азербайджана ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия

Происшествия Материалы 1 декабря 2022 12:34 (UTC +04:00)
Военнослужащий ГПС Азербайджана ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 29 ноября военнослужащий срочной действительной службы Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Нуриев Кянан Хафиз оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в пресс-центре ГПС Азербайджана.

Согласно информации, сразу после оказания первой медицинской помощи военнослужащий был доставлен в Газахскую центральную районную больницу, а оттуда переведен в Гянджинскую центральную клинику. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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