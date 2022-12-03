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В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)

Происшествия Материалы 3 декабря 2022 09:49 (UTC +04:00)
В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о боеприпасе в квартире в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС Азербайджана, после поступления информации по месту вызова были незамедлительно привлечены группа быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

Группой быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС при осмотре квартиры, которую снимает житель Ясамальского района, была обнаружена ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения. Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания.

Других опасных и подозрительных предметов на месте происшествия и близлежащей территории не обнаружено.

Министерство внутренних дел Азербайджана проводит расследование по данному факту.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)
В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)
В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)
В квартире в одном из районов Баку обнаружена граната (ФОТО)
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