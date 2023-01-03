В Баку загорелся бензовоз (ВИДЕО) (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 08:54)

БАКУ /Trend/ - В Баку загорелся бензовоз, погиб человек.

Как сообщили во вторник Trend в Главном управлении дорожной полиции, сегодня около 08:20 на 55 километре дороги Баку-Газах произошло ДТП, в результате которого начался пожар.

По предварительной информации, в результате пожара погиб водитель грузовика TIR.

На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Главного управления дорожной полиции и МЧС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения на дороге.

Будет предоставлена дополнительная информация.

ХХХ

БАКУ /Trend/ - На горячую линию 112 министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о возгорании бензовоза в поселке Гобустан Гарадагского района города Баку, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы государственной службы пожарной охраны Спасательной службы особого риска МЧС.

(Перевод: Нубар Кулузаде)