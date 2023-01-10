МЧС примет меры в отношении объектов, построенных в охранной зоне газопровода (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного на улице Чингиза Мустафаева в поселке Бузовна Хазарского района города Баку, на расстоянии 1-6 метров от линии газа диаметром 200 и 500 мм обнаружены недостроенные частные дома, а также строящиеся объекты.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, строительные работы проводились без соответствующих документов, с грубым нарушением и без соблюдения нормативного расстояния.

По выявленным фактам Государственная служба пожарного надзора МЧС направила официальные обращения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)