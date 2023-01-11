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Локализован пожар в селе Мамедли Абшеронского района (ФОТО) (Дополнено)

Происшествия Материалы 11 января 2023 12:48 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:42)

БАКУ /Trend/ - Благодаря неотложным мерам, принятым Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, пожар в семиэтажном жилом доме, расположенном в селе Мамедли Абшеронского района, был локализован в короткие сроки.

Об этом сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. В операции задействовано около 25 единиц специальной техники и 130 человек личного состава пожарных и спасательных служб МЧС.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация об инциденте.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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