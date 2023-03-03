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В Астаре полиция ликвидировала оказавшего вооруженное сопротивление контрабандиста, еще один человек задержан

Происшествия Материалы 3 марта 2023 09:22 (UTC +04:00)
В Астаре полиция ликвидировала оказавшего вооруженное сопротивление контрабандиста, еще один человек задержан

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В ходе операции, проведенной сотрудниками МВД на территории Астаринского района, был предотвращен ввоз более 40 килограммов наркотических средств со стороны жителей Шамкирского района братьев Сеймура и Турала Мусаевых.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД, во время задержания они оказали сопротивление сотрудникам полиции с применением огнестрельного оружия и повредили служебные автомобили.

Сотрудники полиции применили оружие, в результате Сеймур Мусаев был ликвидирован, а другой задержан.

У контрабандистов изъяты 1 автомат и более 40 килограммов героина, опиума и психотропных веществ.

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