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Ведется расследование в связи со стрельбой в Хатаинском районе - Генпрокуратура (ДОПОЛНЕНО)

Происшествия Материалы 4 марта 2023 13:31 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:09)

БАКУ /Trend/ - В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим в одном из супермаркетов, расположенных на территории Хатаинского района Баку, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники Следственного управления, Отдела криминалистики Генпрокуратуры и сотрудники прокуратуры Хатаинского района.

Об этом сообщили Trend в Генеральной прокуратуре.

По указанному факту в прокуратуре проводится расследование. Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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