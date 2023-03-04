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Погибший в вооруженном инциденте в Хатаинском районе был сотрудником Управления военизированной охраны

Происшествия Материалы 4 марта 2023 20:35 (UTC +04:00)
Погибший в вооруженном инциденте в Хатаинском районе был сотрудником Управления военизированной охраны

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БАКУ /Trend/ - Гашимов Руфат Рахиб оглу, погибший сегодня в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку, был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного учреждения министерства цифрового развития и транспорта.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства цифрового развития и транспорта в Facebook, передает в субботу Trend.

Как отмечается, Управление военизированной охраны сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента. О результатах общественность будет проинформирована правоохранительными органами.

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