Обнародован перечень боеприпасов, обнаруженных в квартире, где скрывался Рухлан Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация об оружии и деньгах, обнаруженных в доме Рухлана Исмайлова, совершившего вооруженное нападение на маркет в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных прокуратурой и сотрудниками МВД мероприятий было установлено, что находившиеся в сговоре Рухлан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов подозреваются в совершении умышленного убийства, покушении на убийство, грабеже и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов

Во время задержания подозреваемых был нейтрализован Рухлан Исмаилов, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам полиции..

При осмотре следственно-оперативной группой, квартиры где скрывался Рухлан Исмаилов, были изъяты полученные в результате преступления 16 835 манатов и 20 100 долларов США, огнестрельное оружие марки "AKS Lancaster-03", 1 пистолет Макарова (ПМ), 1 пистолет "Colt" и многочисленные боеприпасы, в результате оперативных мероприятий у задержанного Даяната Гудратова был обнаружен и изъят 1 пистолет "Blow TR 92D".

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)