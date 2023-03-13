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Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 13 марта 2023 17:43 (UTC +04:00)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Пожар в Габалинском районе локализован.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на "горячую линию - 112" поступила информация о пожаре в лесном массиве вблизи поселка Вандам Габалинского района.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Габалинской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате усилий пожарных огонь был локализован в короткие сроки. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по полному тушению пожара.

К противопожарным мероприятиям были привлечены также сотрудники лесохозяйственного центра министерства экологии и природных ресурсов.

Будет предоставлена дополнительная информация.

Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в Габалинском районе локализован (ФОТО/ВИДЕО)
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