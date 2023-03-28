В Баку в жилом доме произошел пожар, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В трехкомнатной квартире общей площадью 78 м2, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Сураханском районе города Баку, в одной из комнат произошло частичное возгорание дивана и кресла.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, во время осмотра места возгорания пожарными было обнаружено тело одного человека и передано по назначению. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)