Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

МВД начало проверку информации о распространении в Баку буклетов о службе в российской армии

Происшествия Материалы 5 апреля 2023 17:27 (UTC +04:00)
МВД начало проверку информации о распространении в Баку буклетов о службе в российской армии

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В последнее время участились утверждения о том, что в Баку распространяются агитационные буклеты под названием "Встанем плечом к плечу за Родину, как наши деды", призывающие к службе в армии РФ.

Как сообщает Trend, в буклете в обмен на участие в боевых действиях на стороне России "гарантируется" получение гражданства РФ, жилья, высокой зарплаты, льгот и привилегий для членов семьи.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, сообщил Trend, что информация проверяется.

Напомним, что в верхней части буклета указаны короткие номера российских мобильных операторов, что вполне может говорить о том, что данные буклеты распространяются в России.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости