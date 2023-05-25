Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 мая в 11:55 на служебной территории пограничного отряда “Гёйтепе” Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была пресечена попытка контрабанды наркотических средств в страну, предпринятая жителями села Зевин Ярдымлинского района Ширбековым Шамо Фаиг оглу и Ширбековым Ильясом Рахиб оглу.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-центре ГПС Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий было изъято 13 кг наркотических средств (11 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.