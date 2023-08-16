В Джалилабаде и Бейлагане произошли пожары

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадском лесничестве Джалилабадского района и лесничестве № 5 Бейлаганского района произошли пожары.

Как сообщил в среду Trend начальник Службы развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Джаббар Гарибов, в связи с инцидентом на территорию были привлечены сотрудники регионального управления Службы развития лесного хозяйства, Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям, а также других местных органов министерства экологии и природных ресурсов и жители села.

"В результате интенсивных противопожарных мероприятий удалось локализовать пожары и предотвратить их распространение на другие территории", - сказал он.

Джаббар Гарибов призвал граждан быть осторожными и внимательными, строго соблюдать правила пожарной безопасности.