В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате ДТП пострадали трое сотрудников подрядной компании, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum", находившиеся в автомобиле марки "Toyota" - Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар.

Сразу после оказания первой медицинской помощи пострадавшие медицинским вертолетом Государственной пограничной службы были эвакуированы в Баку под наблюдением врачей.