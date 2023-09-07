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В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 7 сентября 2023 16:57 (UTC +04:00)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 7 сентября в 08:30 на территории села Аганус Лачинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате ДТП пострадали трое сотрудников подрядной компании, принадлежащей ЗАО "SOCAR Petroleum", находившиеся в автомобиле марки "Toyota" - Гезалов Мухтар, Ибиев Мухаммед и Гурбанов Анар.

Сразу после оказания первой медицинской помощи пострадавшие медицинским вертолетом Государственной пограничной службы были эвакуированы в Баку под наблюдением врачей.

В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
В лачинском селе Аганус произошло ДТП, пострадавшие доставлены вертолетом в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
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