В Лачине экскаватор подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине.

Как сообщил Trend в среду главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Аслан Гияслы, сегодня около 16:00 на территории села Газидере Лачинского района экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари, подорвался на противотанковой мине.

Пострадавших в результате происшествия нет, технике причинен ущерб.

По данному факту проводится разбирательство.