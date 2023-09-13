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В Лачине экскаватор подорвался на мине

Происшествия Материалы 13 сентября 2023 18:54 (UTC +04:00)
В Лачине экскаватор подорвался на мине

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине.

Как сообщил Trend в среду главный инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Аслан Гияслы, сегодня около 16:00 на территории села Газидере Лачинского района экскаватор, принадлежащий одной из компаний, проводящих ремонтно-восстановительные работы на берегу реки Хакари, подорвался на противотанковой мине.

Пострадавших в результате происшествия нет, технике причинен ущерб.

По данному факту проводится разбирательство.

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