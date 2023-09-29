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В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 29 сентября 2023 23:22 (UTC +04:00)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 10-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативных условий на месте установлено, что взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ в двухкомнатной квартире общей площадью 47м², расположенной на 1 этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия в одной из комнат квартиры был частично сожжен пол, в одной из комнат от воздействия взрывной волны вылетела оконная рама, квартире был нанесен ущерб. В ходе происшествия владелец квартиры Алиев Виталик Галйевич, 1978 года рождения, и его Алиева Сабина Талыб гызы, 1982 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.

Ведется расследование инцидента.

В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
В Сумгайыте произошел взрыв в квартире, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)
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