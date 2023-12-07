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После землетрясения в Азербайджане возможны афтершоки - Гурбан Етирмишли

Происшествия Материалы 7 декабря 2023 09:34 (UTC +04:00)
После землетрясения в Азербайджане возможны афтершоки - Гурбан Етирмишли

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Возможно, что на территории Азербайджана после землетрясения будут зафиксированы афтершоки (повторные толчки).

Об этом в четверг Trend сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли.

Он призвал население не волноваться.

"Сильного землетрясения в Баку не ожидается. Повторные толчки возможны, но они не будут разрушительными",- добавил Г.Етирмишли.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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