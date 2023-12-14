В Азербайджане произошло землетрясение (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:09)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в иранской части Каспийского моря произошло землетрясение.

Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 15:04 по местному времени, составила 4,5.

Очаг землетрясения находился на глубине 31 километра. Землетрясение силой более чем 3 балла ощущалось в Лянкяране и Лерике.

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15:09

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море зафиксировано землетрясение.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, магнитуда толчков составила 4,5.

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