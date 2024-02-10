БАКУ /Trend/ - В Ходжавенде обнаружено большое количество артиллерийских и танковых снарядов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что снаряды были обнаружены в ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции.

В здании, расположенном в селе Киш, сотрудники полиции обнаружили 56 артиллерийских снарядов различного калибра, 16 танковых снарядов и 64 головки для танковых снарядов.

Упомятые снаряды переданы по назначению.

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