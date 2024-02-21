Армения подтвердила, что объявила в розыск Кямиля Зейналлы

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Армении подтвердило, что Кямиль Зейналлы был объявлен в международный розыск.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь министерства внутренних дел Армении Нарек Саркисян.

Он подчеркнул, что задержанный в Москве Кямиль Зейналлы обвиняется правоохранительными органами Армении в убийстве.

По утверждению МВД Армении, Кямиль Зейналлы во время II Карабахской войны якобы убил армянского старика, отрубив ему голову.

Отметим, что Кямиль Зейналлы сообщил о задержании в Москве в своем аккаунте в Instagram. K.Зейналлы заявил, что был задержан в московском аэропорту Домодедово на обратном пути в Баку и доставлен в отделение полиции. Он отметил, что по словам сотрудников российской полиции, его задержали по причине объявления его Арменией в международный розыск.

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