Служба нацбезопасности Армении о пропавшем азербайджанском военнослужащем

БАКУ /Trend/ - Служба национальной безопасности Армении прокомментировала сообщения о пропавшем военнослужащем армии Азербайджана.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В сообщении отмечается, что в Службу национальной безопасности Армении не поступала информация о том, что азербайджанский солдат перешел границу Армении.

"Если поступит какая-либо информация, будет сделано официальное заявление", - заявили в СНБ Армении.

Отметим, что военнослужащий армии Азербайджана рядовой Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Принимаются необходимые меры в связи с поиском военнослужащего.

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