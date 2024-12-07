В городе Товуз произошел взрыв, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112" МЧС Азербайджана поступило сообщение о взрыве бака грузового автомобиля перед автомастерской на улице М.Мусаева в городе Товуз.

Об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в результате взрыва пострадали 2 человека.

"На территорию привлечены силы Товузской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС. Приняты соответствующие меры безопасности", - сказали в МЧС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!