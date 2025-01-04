В Баку взорвался автомобиль, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили в субботу Trend в МЧС, взрыв произошел из-за газового баллона объемом 200 литров, установленного в автомобиле марки CHEVROLET Cobalt. В соответствии с оперативной обстановкой пожарные приняли необходимые меры безопасности для предотвращения возможных последствий.

Водитель автомобиля, Ильгар Рзаев, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

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