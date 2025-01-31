АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Стали известны личности погибших и раненых в результате взрыва ручной гранаты в Агджабеди.
Как удалось выяснить Trend, в результате инцидента погибли Гулиева Фатима, Гулиев Бахруз, Мамедли Мухаммед, Мамедли Мурад и Гулиев Шамиль, а Мамедли Ульвия, Гулиева Айсун и Гулиев Натиг получили ранения.
ХХХ
12:45
АГДЖАБЕДИ /Trend/ - В Агджабеди в результате взрыва ручной гранаты пять человек погибли, трое получили ранения.
Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, инцидент произошел в поселке Хиндарх.
Отмечается, что погибшие и раненые являются членами одной семьи.
По данному факту начато расследование.
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