Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к постоянным нарушениям международного права Арменией - европарламентарий

8 августа 2017 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество, в первую очередь ООН и Европейский союз, не должно оставаться равнодушным к постоянным нарушениям международного права в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе, сказал Trend во вторник европарламентарий, депутат от Словении Иво Вайгль.

«Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не может быть разрешен военным путем, но дипломатическая небрежность и пассивность не приводят к взаимосогласованному мирному решению, основанному на принципах международного права. Случаи гибели мирного населения будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто такое решение», - добавил европарламентарий.

В результате обстрелов Арменией населенных пунктов на линии соприкосновения войск, а также вдоль границы с Азербайджаном и намеренного обстрела гражданских лиц 7 августа был ранен 13-летний житель села Гаралар Товузского района Азербайджана Рамин Юсифов, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Еще раз заявляем, что ответственность за шаги, которые должен будет предпринять Азербайджан для предотвращения провокаций и атак Армении, в полной мере возлагается на Армению", - сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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