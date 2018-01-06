Прошло 24 года со дня успешного завершения Горадизской операции

6 января 2018 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия 24 года назад провела в Физулинском районе уникальную по своей боевой тактике военную операцию "Горадиз".

В результате начавшейся в декабре 1993 года и завершившейся 6 января 1994 года операции, проведенной под командованием общенационального лидера Гейдара Алиева, были освобождены от армянских оккупантов город Горадиз, 20 сел в Физулинском районе и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

В декабре 1993 года армянские вооруженные силы пытались продвинуться восточнее города Физули, но встретили упорное сопротивление и были вынуждены отступить. После этого азербайджанская армия перешла в контрнаступление. 15 декабря азербайджанские военнослужащие начали наступление в пяти направлениях - Физули, Ходжавенд, Агдам, Агдере и Кельбаджар. Основные удары воинских частей Азербайджана по Горадизу наносились с территории Бейлаганского района, расположенного к юго-востоку от Нагорного Карабаха. В начале января 1994 года военнослужащие Азербайджана захватили 40 километров земли вдоль границы между 11 населенными пунктами и азербайджано-иранской границей.

Принимавшая участие в Горадизской операции 702-я бригада пятого января в течение одного дня захватила в качестве трофеев три танка, один самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», шесть пушек, около 10 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов. Враг понес тяжелые потери и отступил, оставив тела погибших на поле боя.

6 января 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, который расположен к западу от Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов и на пересечении важных дорог, ведущих к Физули, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз. В Горадизе был водружен флаг Азербайджана.

В результате Горадизской операции поселок Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района - территория общей площадью 21 тысяча га - перешли под контроль Азербайджана.

Горадизская операция стала самой успешной операцией азербайджанской армии, проведенной зимой 1994 года. За проявленный во время операции героизм восемь человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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