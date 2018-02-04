Роберт Секута: США заинтересованы в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта (ФОТО)

4 февраля 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер и посол Соединенных Штатов в Азербайджане Роберт Секута ознакомились с условиями, созданными в квартале для вынужденных переселенцев, возведенном в поселке Масазыр Абшеронского района.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов проинформировал дипломатов о проделанной в нашей стране работе по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев.

Было сообщено, что в квартале временно размещены 760 семей вынужденных переселенцев, после того, как азербайджанские земли будут освобождены от оккупации, они возвратятся в родные места. Говоря о проделанной правительством Азербайджана работе по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев, Фуад Гусейнов отметил, что на сегодняшний день возведено 97 современных поселков,

265 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев переселены в новые поселки для временного проживания.

Глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов отметил, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наша страна подверглась военной агрессии. В итоге 20 процентов нашей территории – Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, являющиеся нашими историческими землями, были оккупированы, на этих территориях проведена этническая чистка, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Хотя государство и создало условия для их жизни, люди хотят вернуться на родные земли.

Посол Роберт Секута отметил, что в период своей дипломатической деятельности в нашей стране он встречался с вынужденными переселенцами, размещенными в различных регионах Азербайджана, выслушивал их мнения. По словам посла, его страна заинтересована в мирном урегулировании конфликта и продолжает деятельность в этом направлении.

Затем гости ознакомились с жилищными условиями вынужденных переселенцев. Американские дипломаты побеседовали с вынужденными переселенцами, выслушали из мнения. Во время встречи вынужденные переселенцы обратились к послу с просьбой о том, чтобы США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизировали усилия для их возвращения на родные земли.

Председатель правления Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики», руководитель общины Байрам Сафаров, член общины Фархад Бадалбейли и депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов проинформировали дипломатов о проводимой армянами оккупационной политике. Они заявили, что ожидают от США, как страны–сопредседателя, поддержки справедливому урегулированию конфликта.

Затем гости посмотрели среднюю школу и музей, расположенные в поселке, ознакомились с созданными условиями.

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