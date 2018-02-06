Эльмар Мамедъяров призвал США умножить усилия по решению нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня принял делегацию во главе с заместителем помощника по вопросам Европы и Евразии Госдепа США Бриджет Бринк, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Информируя о переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность приумножения усилий со стороны США совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ по справедливому решению конфликта согласно соответствующим резолюциям СБ ООН.

Министр отметил, что попытки нарушить международно признанные границы с применением силы неприемлемы.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с США.

Рассказывая о коренных экономических реформах, проводимых в Азербайджане, министр подчеркнул важность активизации совместных усилий по развитию связей в экономической сфере и для того, чтобы американские компании были более широко представлены в ненефтяном секторе Азербайджана.

Подчеркнув важность расширения политического диалога по стратегическому партнерству между двумя странами, Бриджет Бринк сказала, что США придают особое значение отношениям с Азербайджаном, отметила необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Бринк особо отметила, что высоко ценит вклад Азербайджана в миротворческие операции в Афганистане в рамках борьбы с терроризмом.

В ходе беседы стороны обсудили важные энергетические и транспортные проекты, реализуемые по инициативе Азербайджана, в частности железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и "Южный газовый коридор".

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече участвовал сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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