CIPDH: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергались армянами жестоким пыткам

БАКУ /Trend/ - Следы моральных и физических пыток плененных армянской стороной Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева отчетливо видны в видеороликах и фотографиях, снятых во время так называемого предварительного судебного заседания.

Об этом говорится в заявлении Международного комитета по защите прав человека (CIPDH), обнародованном на его сайте.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

В статье правозащитной организации CIPDH отмечается, что прошло более 25 лет с момента перехода армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в «горячую фазу» и начала военной агрессии Армении против Азербайджана, сопровождавшейся этнической чисткой и другими ужасами войны.

Далее CIPDH пишет об армянской оккупации 20 процентов азербайджанских территорий и убийстве более 20 тысяч мирных жителей, подчёркивая, что сотни людей были взяты в плен армянскими вооружёнными формированиями.

В их числе и трое азербайджанцев, взятые в заложники на оккупированных территориях Азербайджана в июле 2014 года. В результате, как отмечает организация, один из заложников – Гасан Гасанов был убит, а двое других – Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев – подверглись жестоким физическим и моральным пыткам.

CIPDH раскритиковала и т. н. «судебный процесс», который не обладает никакой правовой основой и «решения» которого не имеют никакой юридической силы.

В информации, переданной семьям заложников [со стороны Международного комитета красного креста] через письма, говорится о том, что у обоих азербайджанцев серьёзные проблемы со здоровьем.

Организация отмечает, что Армения, инициировавшая военный конфликт, игнорирует международные акты, включая Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны, и нарушает положения международного гуманитарного законодательства, в связи с чем CIPDH призывает все международные организации принять неотложные меры.

Далее правозащитная организация напоминает, что армянская оккупация была осуждена четырьмя резолюциями Совета безопасности ООН и описывает захват Арменией города Ходжалы, в результате которого были жестоко убиты 613 мирных жителей.

Как можно увидеть из содержания статьи, правительству Армении, которое постоянно «трубит» о т. н. «армянском геноциде» и пытается создать образ многострадальческого народа, вскоре придётся столкнуться с последствиями зверств, учинённых сидящими в Ереване «правителями».

Хотя нынешнее политическое руководство Армении и продолжает безрезультатные попытки отрицания своих постыдных деяний, от Ходжалинского геноцида до дела Аскерова и Гулиева, контраст между речами о демократии и правах человека на полях европейских конференций и действиями армянских властей становится всё более явным.

Судя по всему, время односторонней и предвзятой поддержки Армении международными организациями подходит к концу. Внешняя политика Азербайджана, направленная на информирование мировой общественности о реальном положении дел в нагорно-карабахском конфликте, даёт плоды, и Баку становится всё ближе к желаемому исходу конфликта.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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