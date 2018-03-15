Применение двойных стандартов мешает решению конфликтов на Южном Кавказе – премьер-министр Турции

БАКУ /Trend/ - Применение двойных стандартов мешает решению конфликтов на Южном Кавказе, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, во время выступления на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».
Премьер-министр отметил, что оккупация азербайджанских территорий неприемлема.
«Рано или поздно придет конец оккупации азербайджанских земель», - сказал Йылдырым.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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