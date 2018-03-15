Применение двойных стандартов мешает решению конфликтов на Южном Кавказе – премьер-министр Турции

15 марта 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применение двойных стандартов мешает решению конфликтов на Южном Кавказе, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, во время выступления на церемонии открытия VI Глобального Бакинского форума «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

Премьер-министр отметил, что оккупация азербайджанских территорий неприемлема.

«Рано или поздно придет конец оккупации азербайджанских земель», - сказал Йылдырым.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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