Аманда Пол: Анкара будет продолжать настаивать на возвращении оккупированных территорий Азербайджана

Турция не изменит свой подход к отношениям с Арменией и продолжит настаивать на том, чтобы вопрос о Нагорном Карабахе был разрешен желательным для Азербайджана образом. Об этом заявила в интервью армянским СМИ политический аналитик Европейского политического центра Брюсселя Аманда Пол.

"Анкара будет и впредь настаивать на прогрессе в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и, в частности, на освобождении оккупированных территорий Азербайджана", - сказала она.

Также она отметила, что когда дело касается нагорно-карабахского конфликта, Турция в первую очередь защищает интересы Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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